Подмосковье 04 сентября 2023, 12:08 Почти 19 тысяч человек посетили программы ко Дню знаний в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма МО

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Праздник «Парк знаний» прошел в 70 общественных пространствах в Подмосковье 1 сентября. В нем поучаствовали около 19 тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в парках прошел «Экологический форум» с лекциями и практическими заданиями, презентации кружков и секций в досуговых учреждениях, а также квесты и викторины, интеллектуальные игры и спектакли под открытым небом.

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Гости парков также смогли поучаствовать в мастер-классах, посетить фотозоны и школьные маркеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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