16 сентября 2023, 16:24
Почти 180 пар зарегистрировали брак в Зале торжеств храма ВС России в Одинцове за год
В Зале торжеств Музейно-храмового комплекса ВС Минобороны России в Одинцовском округе провели 179 церемоний бракосочетания с момента открытия площадки. Для молодоженов создали все необходимые условия для торжественного события: торжественная обстановка, «Мостик счастья», живой звук и многое другое.
«Два месяца назад здесь расписывались наши друзья. Нам очень понравилось, и мы решили тоже провести здесь свою церемонию. Это очень душевное место, и мы думаем вернуться сюда, чтобы повенчаться», — отметили молодожены Никита и Екатерина.
У каждой пары в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ есть возможность ударить в главный колокол в знак рождения новой семьи. Военнослужащие могут провести в Зале торжеств регистрацию брака абсолютно бесплатно.
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Одинцово
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