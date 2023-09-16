Подмосковье 16 сентября 2023, 16:24 Почти 180 пар зарегистрировали брак в Зале торжеств храма ВС России в Одинцове за год Минобороны РФ

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В Зале торжеств Музейно-храмового комплекса ВС Минобороны России в Одинцовском округе провели 179 церемоний бракосочетания с момента открытия площадки. Для молодоженов создали все необходимые условия для торжественного события: торжественная обстановка, «Мостик счастья», живой звук и многое другое.

«Два месяца назад здесь расписывались наши друзья. Нам очень понравилось, и мы решили тоже провести здесь свою церемонию. Это очень душевное место, и мы думаем вернуться сюда, чтобы повенчаться», — отметили молодожены Никита и Екатерина.

Минобороны РФ Минобороны РФ Минобороны РФ Минобороны РФ

У каждой пары в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ есть возможность ударить в главный колокол в знак рождения новой семьи. Военнослужащие могут провести в Зале торжеств регистрацию брака абсолютно бесплатно.

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