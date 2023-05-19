Подмосковье 19 мая 2023, 11:28 Почти 180 абитуриентов смогут поступить в аграрный техникум «Холмогорка» в Волоколамске в этом году олоколамский аграрный техникум «Холмогорка»

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Приемная кампания в аграрный техникум «Холмогорка» стартует в Волоколамске 20 июня. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Подать документы на поступление в аграрный техникум «Холмогорка» можно будет онлайн, приложив к заявке необходимые документы. Сделать это можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Приемная кампания начнется с 20 июня. В этом году колледж примет 175 абитуриентов, которые смогут выбрать для себя профессии, связанные с сельским хозяйством и ветеринарией.

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Подробную информацию о процедуре поступления и направлениях подготовки можно найти на сайте аграрного техникума «Холмогорка».

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