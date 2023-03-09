09 марта 2023, 10:37
Почти 1,8 тысячи жителей Пушкино переедут из аварийных домов до конца года
До конца 2023 года из аварийных квартир переедут 1772 жителя Пушкинского округа. Общая площадь расселяемого фонда составит 28,6 тысячи квадратных метров.
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Три новых дома строятся в муниципалитете для программы расселения из аварийного жилья. Два из них расположены на улицах Октябрьской и Гоголевской в Пушкино, еще один — на улице Краснофлотской в Красноармейске. Новостройки планируется ввести в эксплуатацию, после чего начнется вручение ключей жителям. Переселенцы получат благоустроенные квартиры с чистовой отделкой.
Некоторые участники программы переселения предпочли получить выкупную стоимость за свои квартиры в аварийных домах. Еще для части жителей квартиры приобретают на вторичном рынке.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал ускорить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Процесс реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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