Подмосковье 09 марта 2023, 10:37 Почти 1,8 тысячи жителей Пушкино переедут из аварийных домов до конца года

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До конца 2023 года из аварийных квартир переедут 1772 жителя Пушкинского округа. Общая площадь расселяемого фонда составит 28,6 тысячи квадратных метров.

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Три новых дома строятся в муниципалитете для программы расселения из аварийного жилья. Два из них расположены на улицах Октябрьской и Гоголевской в Пушкино, еще один — на улице Краснофлотской в Красноармейске. Новостройки планируется ввести в эксплуатацию, после чего начнется вручение ключей жителям. Переселенцы получат благоустроенные квартиры с чистовой отделкой.

Некоторые участники программы переселения предпочли получить выкупную стоимость за свои квартиры в аварийных домах. Еще для части жителей квартиры приобретают на вторичном рынке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал ускорить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Процесс реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».