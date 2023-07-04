Подмосковье 04 июля 2023, 10:42 Почти 1,8 тысячи человек завершили обучение в областном медицинском колледже Подмосковья в этом году Пресс-служба Минздрава МО

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В филиалах Московского областного медколледжа № 1 прошли выпускные. В этом году около 1,8 тысячи человек закончили там обучение. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

«В Подмосковье заинтересованы в привлечении на работу не только врачей, но также фельдшеров, медсестер и других специалистов со средним медицинским образованием. Ежегодно мы увеличиваем количество бюджетных мест для поступающих в наш колледж», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По ее словам, за последние пять лет количество бюджетных мест увеличилось на 70%. В Московском областном медколледже студенты обучаются по таким направлениям, как «лечебное дело», «сестринское дело», «стоматология ортопедическая», «акушерское дело» и другим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил, что в 2023 году в колледжах региона появится еще 800 бюджетных мест.

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