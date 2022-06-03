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    03 июня 2022, 19:43

    Почти 18 тысяч школьников Подмосковья сдали ЕГЭ базового уровня по математике

    Анастасия Борискова

    В Московской области единый государственный экзамен по математике базового уровня сдали почти 18 тысяч человек. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

    Почти 18 тысяч школьников Подмосковья сдали ЕГЭ базового уровня по математике

    «Математика базового уровня является обязательным предметом, который сдают выпускники для получения аттестата», — отметила вице-губернатор.

    По ее словам, в 250 пунктах проведения экзамена было задействовано 600 общественных наблюдателей, из них представителей Российского Союза Молодежи — 97 человек.

    ЕГЭ прошел в штатном режиме. Информации о каких-либо нарушениях не поступало. Узнать свои результаты участники экзамена смогут после 27 июня.