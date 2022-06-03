Почти 18 тысяч школьников Подмосковья сдали ЕГЭ базового уровня по математике

В Московской области единый государственный экзамен по математике базового уровня сдали почти 18 тысяч человек. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Математика базового уровня является обязательным предметом, который сдают выпускники для получения аттестата», — отметила вице-губернатор.

По ее словам, в 250 пунктах проведения экзамена было задействовано 600 общественных наблюдателей, из них представителей Российского Союза Молодежи — 97 человек.

ЕГЭ прошел в штатном режиме. Информации о каких-либо нарушениях не поступало. Узнать свои результаты участники экзамена смогут после 27 июня.