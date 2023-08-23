Подмосковье 23 августа 2023, 12:15 Почти 18 тысяч поездок на водном транспорте совершили в Подмосковье летом Минтранс Подмосковья

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За три месяца навигации речные маршруты Московской области суммарно перевезли более 17,6 тысячи пассажиров. Как сообщили в областном Минтрансе, самым востребованным оказался рейс в Лыткарине.

За три месяца навигации речные маршруты Московской области суммарно перевезли более 17,6 тысячи пассажиров. Как сообщили в областном Минтрансе, самым востребованным оказался рейс в Лыткарине.

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Услугами рейса в Лыткарине воспользовались 10,4 тысячи человек, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2,5%. В Коломне на катерах и пароходах прокатились 2,3 тысячи путешественников, а в Серпухове — почти 4,8 тысячи.

От пристани Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер «Стриж». За пять минут он преодолевает 800 метров водного пути. Работать будет до 20 ноября. В Коломне ходит теплоход «Москва-108» по маршруту Бочманово — Притыка протяженностью 24 километра. На дорогу уходит полтора часа. Четыре километра из Серпухова в Сады теплоход «Зуша» преодолевает за 40 минут. Оба рейса завершат навигацию 30 сентября.

Расчеты принимают наличными, картами «Стрелка» и банковскими картами. В этом году проезд по последним подешевел по сравнению с оплатой наличкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку транспортных проектов в Подмосковье. Об этом он сообщил в Telegram-канале.