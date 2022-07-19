Почти 18 тысяч абитуриентов подали заявления в МГОУ

Поступить в МГОУ в этом году мечтают уже 18 тысяч абитуриентов — столько заявлений подали в приемную комиссию университета на сегодняшний день. Подавать документы будущие студенты предпочитают онлайн.

В МГОУ можно получить практически любую востребованную сегодня профессию. В вузе готовят графических дизайнеров, врачей, экологов, биомедиков, госслужащих, переводчиков и даже спасателей.

«Поступаю в МГОУ на факультет лингвистики. Хочу связать свою жизнь с языками, так как действительно интересуюсь этой сферой», — поделилась абитуриентка МГОУ.

Источник фото: телеканал «360»

«В приемную комиссию Московского государственного областного университета подано на сегодняшний день 18 тысяч заявлений. Эти цифры значительно превышают количество поданных заявлений в 2021 году. В 2022 году наши абитуриенты выбирают онлайн-формат подачи документов. Документы подают и через систему университета, и через единый портал государственных услуг», — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии МГОУ Ирина Щеглова.

Источник фото: телеканал «360»

Подают документы не только выпускники школ и колледжей. Сейчас идет приемная кампания и для бакалавров, и для магистров. В МГОУ можно получить дополнительную профессию, поступив в магистратуру, или заняться серьезной научной деятельностью, став аспирантом.

Источник фото: телеканал «360»

«Самыми популярными факультетами на данный момент являются экономический, лингвистический, медицинский, факультет романо-германских языков и юридический факультет», — сказала сотрудник приемной комиссии МГОУ Виктория Панина.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в МГОУ более 200 образовательных программ. Подать документы абитуриенты могут как онлайн, так и лично.

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