Подмосковье 28 августа 2023, 18:26 Почти 1,8 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Почти два миллиона человек отдохнули в подмосковных парках с 21 по 27 августа. В министерстве благоустройства региона заявили, что показатели превысили прошлогодние на 100 тысяч.

«Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Самыми посещаемыми парками за неделю стали: «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкино, парк Сестрорецкий в Клину и парк Толстого в Химках.

Отмечается, что больше всего посещений зафиксировали в субботу 26 августа. В этот день в парках побывали около 350 тысяч человек.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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