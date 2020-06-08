Почти 1,7 тысячи салонов красоты Подмосковья подали заявки, чтобы начать работать

Салоны красоты и парикмахерские Московской области готовы принимать клиентов. Почти 1,7 тысячи заведений подали заявки на возобновление работы. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Около 1670 парикмахерских, салонов красоты и студий ногтевого дизайна в Подмосковье подали заявки на возобновление работы. Функционирование объектов разрешено в соответствии с отраслевым стандартом», — уточнил Андрей Разин.

Он подчеркнул, что соблюдение правил и норм в заведениях регулярно контролируют.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона начало принимать уведомления о начале работы салонов красоты, парикмахерских, SPA-салонов, бань и душевых с 3 июня.

«Бань в Подмосковье более 800, но заявок подано всего около 100, работа по этим объектам активизировалась, и им рассылается вся необходимая информация», — отметил Андрей Разин.

Процесс обслуживания в салонах красоты изменился. Теперь клиентов принимают только по предварительной записи. Также в заведениях соблюдают 20-минутный интервал между клиентами.

В помещениях следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В банях также требуется соблюдение дистанции — пять квадратных метров в зоне отдыха на одного посетителя. Купели и бассейны в банях не работают. Напитки и продукты продают только в заводской упаковке.

Всего в Подмосковье насчитывается почти 5,2 тысячи парикмахерских и салонов красоты.