07 августа 2023, 13:24
Почти 1,7 тысячи человек посетили фестиваль «День варенья» в усадьбе Мураново в Пушкино
В усадьбе Мураново в Пушкинском округе прошел ХI фестиваль «День варенья». Его посетили почти 1,7 тысячи человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили насыщенную программу: ремесленную и книжную ярмарки, шоу по приготовлению варенья, мастер-классы и многое другое. Все желающие смогли поиграть в крокет, поучаствовать в квестах, а также посетить экскурсии музея-заповедника.
Усадьба Мураново является основным местом хранения наследия русского поэта Федора Тютчева. Всего собрание музея насчитывает более 28 тысяч экспонатов, а в мемориальной библиотеке находится свыше девяти тысяч книг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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