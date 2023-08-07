Подмосковье 07 августа 2023, 13:24 Почти 1,7 тысячи человек посетили фестиваль «День варенья» в усадьбе Мураново в Пушкино Министерство культуры и туризма МО

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В усадьбе Мураново в Пушкинском округе прошел ХI фестиваль «День варенья». Его посетили почти 1,7 тысячи человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили насыщенную программу: ремесленную и книжную ярмарки, шоу по приготовлению варенья, мастер-классы и многое другое. Все желающие смогли поиграть в крокет, поучаствовать в квестах, а также посетить экскурсии музея-заповедника.

Усадьба Мураново является основным местом хранения наследия русского поэта Федора Тютчева. Всего собрание музея насчитывает более 28 тысяч экспонатов, а в мемориальной библиотеке находится свыше девяти тысяч книг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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