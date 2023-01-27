Подмосковье 27 января 2023, 11:16 Почти 1,7 миллиона туристов посетили Дмитров в прошлом году

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Дмитровский городской округ стал одним из наиболее популярных направлений для туризма в Подмосковье в 2022 году. В министерстве культуры и туризма региона рассказали, какие точки притяжения в муниципалитете оказались самыми востребованными у путешественников.

Годовой турпоток в Дмитров составил 1,7 миллиона человек. Только за новогодние каникулы здесь побывали около 75 тысяч путешественников.

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Особой популярностью в округе пользовались зооферма «Шихово», ферма «Российские альпаки», парк «Березовая роща», глэмпинг Woody Villange, культурно-туристическая галерея «Мечта туриста».

В округ приезжали как самостоятельные туристы, так и организованные, в том числе в составе групп «Активного долголетия». Почти все путешественники посещали Дмитровский музей-заповедник, который объединяет 12 зданий.

Помимо достопримечательностей, Дмитров славится своими горнолыжными склонами. Например, курорт «Сорочаны» традиционно является самым посещаемым в Подмосковье. Этой зимой локация снова в топе.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти информацию о любых достопримечательностях в Подмосковье и запланировать маршрут путешествия на выходные или отпуск.

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