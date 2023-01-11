Подмосковье 11 января 2023, 19:01 Почти 160 тысяч тонн отходов вывезли в Подмосковье за новогодние каникулы

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Жители Подмосковья произвели на 20% больше мусора в новогодние каникулы — почти 160 тысяч тонн. Четверть от этого объема отходов поступила на КПО регионального оператора «РТ-Инвест».

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В праздничные дни на маршруты вышли 100 дополнительных мусоровозов компании «РТ-Инвест». Количество отходов, поступающих на комплексы по переработке, выросло на 15%. Ожидаемо больше стало стеклянных, жестяных и пластиковых бутылок, а также бумаги, картона и подарочной упаковки. Четыре подмосковных комплекса «РТ-Инвест» приняли более 40 тысяч тонн отходов.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский сообщил, что в целом региону объем отходов за новогодние праздники вырос на 20% и составил почти 160 тысяч тонн. КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе произвел сортировку 18 тысяч тонн отходов, еще 10 тысяч тонн принял КПО «Дон» в Кашире и примерно столько же — «Храброво» в Можайске.

При сортировке было отобрано почти две тысячи тонн стекла, 600 тонн макулатуры и 400 тонн металла. В скором будущем разбитые бутылки снова превратятся в тару для напитков, вторую жизнь получат и другие ценные фракции.

Ранее стало известно, что в Серпухове завершилась рекультивация полигона. Ее смогли закончить вовремя, несмотря на трудности с поставками. История со свалками никогда уже не должна повториться, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.