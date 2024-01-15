Подмосковье 15 января 2024, 10:26 Почти 160 помещений выдали в Подмосковье по проекту «Недвижимость за 1 рубль» в прошлом году Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

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Новую программу поддержки бизнеса «Недвижимость за 1 рубль» запустили в Подмосковье в прошлом году. Благодаря этому сервису компании малого и среднего бизнеса получили почти 160 объектов для реализации своих инвестиционных идей.

«По итогам 2023 года по программе „Недвижимость за 1 рубль“ заключено 155 договоров аренды муниципального недвижимого имущества. Планируемый объем инвестиций по проектам, которые запустят на переданных объектах, составит более 800 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

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Арендовать помещение можно на 10 лет, а здание — на 15. Предприниматели обязаны отремонтировать объекты и запустить их в работу, после чего появится возможность выкупить недвижимость.

«Программа запущена для зданий и помещений, находящихся в плачевном состоянии. Главное условие участия — восстановление объекта. Предприниматели со своей стороны значительно экономят на аренде, а муниципалитет получает новые рабочие места и налоги. Таким образом, в выигрыше все», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Красноармейске уже начался ремонт подвального помещения, взятого по программе «Недвижимость за 1 рубль». Здесь будет маникюрный кабинет. В поселке Горбуша откроется бизнес в сфере информационных технологий, в поселке Красково нежилое здание реконструируют под рекреационный бизнес, а в Люберцах на Октябрьском проспекте появится киберспортивный клуб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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