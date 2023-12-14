Подмосковье 14 декабря 2023, 06:00 Почти 16 тысяч коммунальщиков вышли на расчистку снега в Подмосковье ГУСТ МО

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С семи часов утра в среду, 13 декабря, на уборку снега после снегопада в Московской области вышли 15 876 специалистов. Они начали уборку с очистки входов в здания и тротуаров. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Привлекли „коммунальных помощников“, сегодня это 1 343 единицы техники, из которых 824 трактора с подметальным оборудованием. Такие навесные насадки позволяют быстро промести покрытия, подъезды к контейнерным площадкам для свободного доступа к бакам. Также на линии вышли 375 погрузчиков и 144 самосвала», — рассказала Аипова.

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Инспекторы ГУСТ дополнительно проверили адреса с жалобами. Также они проводят с сотрудниками ответственных компаний разъяснительную работу.

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