Подмосковье 12 марта 2024, 12:33 Почти 1,6 триллиона рублей инвестиций привлекли в Подмосковье в 2023 году Медиасток.рф

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Итоги по объему прямых инвестиций, привлеченных в экономику региона в 2023 году, подвели в Подмосковье. Показатель составил почти 1,6 триллиона рублей.

«Объем привлеченных инвестиций за год составил один триллион 593 миллиарда рублей. По сравнению с данными 2022 года показатель увеличился более чем на 200 миллиардов рублей, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности региона», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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В Подмосковье продолжают улучшать условия для бизнеса. Крупные и приоритетные проекты находятся на индивидуальном сопровождении профильных специалистов подмосковного правительства. Активно развиваются новые электронные сервисы, а обращения подмосковных предпринимателей обрабатываются системой ЦУР «Бизнес».

Московская область одной из первых внедрила все пять обязательных элементов нового регионального инвестиционного стандарта. В регионе простые и понятные правила работы, что привлекает инвесторов развивать свой бизнес именно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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