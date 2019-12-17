    17 декабря 2019, 19:58

    Почти 150 тысяч рублей собрали на нужды детского хосписа в Истре. Деньги потратят на новое оборудование

    Алена Сырбу, Татьяна Петрова

    В рамках новогодней интеллектуальной игры QUIZ истринские предприниматели собрали почти 150 тысяч рублей. Их направят на нужды Екатерининского детского хосписа. Вырученные средства пойдут на приобретение современного аппарата УЗИ.
    Почти 150 тысяч рублей собрали на нужды детского хосписа в Истре. Деньги потратят на новое оборудование

    Истринские организации сразились в новогоднем QUIZе. Для участия в игре предприниматели городского округа внесли в «банк» определенную сумму. По итогу соревнований все вырученные средства были направлены в Елизаветинский детский хоспис.

    «Мы на постоянной основе проводим игру друзей QUIZ. Появилась идея провести ее для организаций нашего округа. Объединиться в такой мини-корпоратив, весело провести время и тем самым привлечь их творить добрые дела», — рассказал организатор игры Александр Шаронов.

    Почти 150 тысяч рублей собрали на нужды детского хосписа в Истре. Деньги потратят на новое оборудование | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Всего на нужды хосписа было собрано 147 100 рублей. Эти деньги пойдут на приобретение современного аппарата ультразвукового исследования, который позволит проводить более качественную диагностику заболеваний у детей.

    «Также эти средства пойдут на нужны хосписа, на другое оборудование, более новое», — сообщил инструктор ЛФК Елизаветинского детского хосписа Степан Тельбух.

    Елизаветинский хоспис — первое в Московской области медучреждение для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям. На данный момент здесь ее получают 16 детей.