Почти 150 тысяч рублей собрали на нужды детского хосписа в Истре. Деньги потратят на новое оборудование

В рамках новогодней интеллектуальной игры QUIZ истринские предприниматели собрали почти 150 тысяч рублей. Их направят на нужды Екатерининского детского хосписа. Вырученные средства пойдут на приобретение современного аппарата УЗИ.

Истринские организации сразились в новогоднем QUIZе. Для участия в игре предприниматели городского округа внесли в «банк» определенную сумму. По итогу соревнований все вырученные средства были направлены в Елизаветинский детский хоспис.

«Мы на постоянной основе проводим игру друзей QUIZ. Появилась идея провести ее для организаций нашего округа. Объединиться в такой мини-корпоратив, весело провести время и тем самым привлечь их творить добрые дела», — рассказал организатор игры Александр Шаронов.

Источник фото: телеканал «360»

Всего на нужды хосписа было собрано 147 100 рублей. Эти деньги пойдут на приобретение современного аппарата ультразвукового исследования, который позволит проводить более качественную диагностику заболеваний у детей.

«Также эти средства пойдут на нужны хосписа, на другое оборудование, более новое», — сообщил инструктор ЛФК Елизаветинского детского хосписа Степан Тельбух.

Елизаветинский хоспис — первое в Московской области медучреждение для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям. На данный момент здесь ее получают 16 детей.