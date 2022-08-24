Почти 150 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог на «Доброделе»

До окончания второго этапа голосования по ремонту дорог на 2023 год на портале «Добродел» осталась всего одна неделя. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, за это время проголосовать успели уже больше 148 тысяч жителей Московской области, они оставили на портале больше 175 тысяч комментариев.

«Самые активные пользователи из Ступина, Каширы и Орехово-Зуева, а менее активные — из Лобни, Котельников и Реутова. По результатам второго этапа специалисты определят участки, которые включат в программу ремонта на следующий год», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что в голосовании участвуют дороги, на которых нужно просто заменить покрытие. Те же дороги, где требуется капитальный ремонт с изменением типа покрытия или расширение проезжей части, будут рассматриваться при формировании программы капитального ремонта.

Жители Подмосковья активно участвуют в программе ремонта еще с 2017 года. По их предложениям уже было отремонтировано больше двух тысяч дорог. Предложения жителей в этом году составили примерно 35% от общего объема ремонта. Чаще всего пользователи отдают свои голоса за дороги, которые ведут к их домам в малых населенных пунктах и в частном секторе. На втором месте по популярности — дороги к СНТ и сельские дороги.

Поучаствовать в голосовании может каждый, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Отдать свой голос можно только за одну дорогу, при желании есть возможность приложить фотографию и оставить собственный комментарий. Кроме того, можно поддержать других пользователей.

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