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    24 августа 2022, 15:06

    Почти 150 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог на «Доброделе»

    Ирэна Вороник

    До окончания второго этапа голосования по ремонту дорог на 2023 год на портале «Добродел» осталась всего одна неделя. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, за это время проголосовать успели уже больше 148 тысяч жителей Московской области, они оставили на портале больше 175 тысяч комментариев.

    Почти 150 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог на «Доброделе»

    «Самые активные пользователи из Ступина, Каширы и Орехово-Зуева, а менее активные — из Лобни, Котельников и Реутова. По результатам второго этапа специалисты определят участки, которые включат в программу ремонта на следующий год», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

    Он отметил, что в голосовании участвуют дороги, на которых нужно просто заменить покрытие. Те же дороги, где требуется капитальный ремонт с изменением типа покрытия или расширение проезжей части, будут рассматриваться при формировании программы капитального ремонта.

    Жители Подмосковья активно участвуют в программе ремонта еще с 2017 года. По их предложениям уже было отремонтировано больше двух тысяч дорог. Предложения жителей в этом году составили примерно 35% от общего объема ремонта. Чаще всего пользователи отдают свои голоса за дороги, которые ведут к их домам в малых населенных пунктах и в частном секторе. На втором месте по популярности — дороги к СНТ и сельские дороги.

    Поучаствовать в голосовании может каждый, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Отдать свой голос можно только за одну дорогу, при желании есть возможность приложить фотографию и оставить собственный комментарий. Кроме того, можно поддержать других пользователей.

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