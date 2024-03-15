Подмосковье 15 марта 2024, 14:51 Почти 150 тысяч беременных и кормящих женщин оформили выплату на питание в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Около 150 тысяч жителей Подмосковья оформили выплату на обеспечение питанием для беременных и кормящих женщин. В этом году на меру поддержки направят более 1,3 миллиарда рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, ежемесячная выплата для беременных составляет 400 рублей, для кормящих — 1000 рублей, детям до года — 1000 рублей, детяс от года до трех лет — 600 рублей.

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«Напомню, что получить выплату стало проще — при постановке на учет в женскую консультацию региона, в личный кабинет придет предзаполненное заявление, где нужно проверить банковские реквизиты и дать согласие», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что при смене категории выплату предоставляют проактивно, без дополнительной подачи заявления.

Оформить меру поддержки можно через «Госуслуги».

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