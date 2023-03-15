15 марта 2023, 11:51
Почти 150 школьников Подмосковья приняли участие в первом уроке «Онлайн-педкласса»
В Коломенском университете прошел первый урок образовательной программы «Онлайн-педкласс». В нем приняли участие почти 150 школьников из Коломны, Луховиц, Ступина, Воскресенска, Бронниц и других округов.
Занятие было посвящено теме психологии и педагогического мастерства.
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«Совсем недавно ГСГУ открыл дистанционную образовательную площадку для старшеклассников, планирующих стать учителями. Платформа значительно расширила возможности вузовского проекта „Педагогические классы ГСГУ“, в котором сейчас участвуют более 700 человек из нашего региона», — отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
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Ознакомиться с подробной информацией о проекте и зарегистрироваться на урок можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал образование фундаментальным и важнейшим направлением. По его словам, в регионе востребованы опытные учителя, при этом приходят и новые, сильные, современные.
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