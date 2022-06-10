Почти 150 подмосковных школьников получили максимальный балл на ЕГЭ по результатам первых экзаменов

Результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе объявили в Подмосковье. 147 школьников получили максимальный балл на экзаменах, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 147 школьников из Московской области получили максимальную оценку — 100 баллов. Больше всех стобалльников по литературе — 125 человек», — сказала Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор добавила, что порядка 19% ребят получили по первому ЕГЭ высокие баллы — от 80 до 99.

Ирина Каклюгина напомнила, что в Подмосковье предусмотрено денежное поощрение для мультистобалльников по ЕГЭ — они получат по 100 тысяч рублей. В свою очередь учителя, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 тысяч рублей.