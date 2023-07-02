Подмосковье 02 июля 2023, 01:28 Почти 150-летний дуб в Краснознаменске признали памятником природы Екатерина Мелкозёрова

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Вблизи деревни Назарово в Красноармейска растет дуб, которому почти 150 лет. Его признали памятником природы.

Дерево внесли в перечень «Деревья России», теперь дуб находится в зоне особой охраны.

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Ценность дерева доказала представитель всероссийского общества по сохранению памятников истории и живой природы Евгения Федорова-Кондакова.

«Эти дубы имеют несомненное отношение к одному из основоположников российского лесоводства, профессору Митрофану Турскому. Он сотрудничал с товариществом „Вознесенская мануфактура“, которая была расположена на территории нынешнего Красноармейска», — рассказала Евгения.

Статус помог дереву избежать соседства с песчаным карьером. В планах активистки защитить ель и дуб в районе Пироженной горы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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