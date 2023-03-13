Подмосковье 13 марта 2023, 14:17 Почти 150 конкурсных номеров представили на фестивале «Карусель Московии» в Люберцах

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Более 900 участников и почти 150 конкурсных номеров представили на юбилейном подмосковном конкурсе исполнителей русского народного танца «Карусель Московии». Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Гран-при фестиваля получил ансамбль танца «Карнавал» при Дворце культуры «Чайка» в Лобне. Руководителем коллектива выступает Ольга Седова.

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В этом году «Карусель Московии» собрала рекордное количество участников из Подмосковья. Общий хоровод стал визитной карточкой фестиваля-конкурса.

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Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех фестивалях и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.