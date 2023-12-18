Подмосковье 18 декабря 2023, 10:24 Почти 150 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю Unsplash

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Свыше 2,1 тысячи «квадратов» аварийного жилья расселили в Московской области за неделю. Новоселье справили жители десяти городских округов.

Министерство строительного комплекса Подмосковья сообщило, что ключи от новых квартир получили 147 человек за неделю. Расселение аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда» прошло в десяти городских округах. Переехать смогли жители 55 непригодных для проживания помещений.

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За семь дней расселили 2 162,4 квадратных метров жилья в Солнечногорске, Ступине, Шатуре, Истре, Подольске, Лобне, а также Волоколамске, Орехово-Зуеве, Пушкино и Дмитрове. С 1 января в регионе начнется новая программа по расселению домов, признанных аварийными после 2017 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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