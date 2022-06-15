Почти 1,5 тысячи участников «Умных каникул» посетили спектакли Губернского театра

Около полутора тысяч школьников Московской области посмотрели спектакль «Маленький принц» в Московском Губернском театре в рамках регионального проекта «Умные каникулы».

15 июня состоялись два благотворительных показа музыкальной сказки по знаменитому произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Спектакль «Маленький принц» поставил народный артист России Сергей Безруков.

Источник фото: телеканал «360»

Чтецами выступили Степан Куликов и заслуженный артист России Григорий Фирсов. Сопровождал спектакль Губернаторский оркестр Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

19 июня в рамках проекта «Умные каникулы» в Московском Губернском театре школьникам покажут спектакль «Книга джунглей. Маугли».

Источник фото: телеканал «360»

«Умные каникулы» — новый проект правительства Московской области, согласно которому дети продолжают посещать школу, но образовательный процесс проходит в ином формате. Они проводят время с пользой: разрабатывают свои проекты, занимаются исследовательской деятельностью, учатся программировать, посещают с экскурсиями предприятия и музеи.