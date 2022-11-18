Подмосковье 18 ноября 2022, 18:53 Почти 1,5 тысячи деталей газового оборудования заменили в Подмосковье с начала года

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Больше чем в 40 городских округах Подмосковья Мособлгаз выполнил работы по замене цокольных вводов, у которых к этому моменту уже успел истечь срок службы. Все такие вводы уже находились в ненадлежащем для хорошей работы состоянии. Замена проводилась в таких округах. как Раменский, Богородский, Королев, Красногорск, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск и Серпухов.

Цокольный газовый ввод - это своеобразное изделие, без которого газовое оборудование не может функционировать. Оно нужно для подвода самой трубы к цоколю здания, деталь соединяет подземный газопровод с надземным.

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За текущий год Мособлгаз произвел замену 1430 таких цокольных вводов. У всех них уже успел истечь срок их работы, а техническое состояние было недопустимым.

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Такие работы крайне важны для того, чтобы использование газа было полностью безопасным для всех жильцов дома.

Как сообщили в Мособлгазе, целостность и правильное оборудование выхода газовой трубы из земли важны прежде всего в целях обеспечения безопасности жильцов дома и всех, кто находится поблизости. Работы по замене цокольных вводов проводятся оперативно, с отключением жителей от газоснабжения на минимальный период времени, по предварительному уведомлению. В среднем комплекс работ по замене проводится работниками Мособлгаза в течение одного дня.