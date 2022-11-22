Подмосковье 22 ноября 2022, 10:49 Почти 1,5 тысячи человек получат тепло от новой котельной в селе Кривандино в Подмосковье

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Новая котельная заработала в селе Кривандино в Шатуре в пусконаладочном режиме. Газовый котел построили на Центральной улице, он обеспечит теплом свыше тысячи жителей, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Общая мощность котлов составила 120 киловатт.

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Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что котельная обеспечит теплом и горячей водой 1487 жителей.

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«На объекте все строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, подведены и подключены все инженерные коммуникации. Представителями МТУ Ростехнадзора и ГБУ МО „УТНКР“ объект принят», — добавил он.

Работы проводили по нацпроекту «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» под контролем технадхора.

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