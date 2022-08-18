Почти 15 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье

Горячая линия значительно разгрузила медицинские учреждения региона и позволила жителям получать нужную информацию онлайн. Это телефон, по которому можно связаться со специалистом своей поликлиники и задать вопросы.

Сервис работает в медорганизациях Московской области с июня. Пациенты могут задавать интересующие вопросы и получать необходимую информацию по телефону, не тратя время на поход в поликлинику.

«С помощью горячей линии жители региона получают информацию напрямую от главного врача. Руководители медицинских организаций могут оперативно принимать управленческие решения. В среднем в неделю поступает порядка 1,3 тысячи обращений, а всего с момента запуска сервиса — почти 15 тысяч звонков», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Телефон горячей линии: 8 (498) 602-03-59. Звонить можно по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что число посещений поликлиник в Подмосковье снизилось на 15% благодаря цифровизации.