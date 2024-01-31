31 января 2024, 17:33
Почти 15 тысяч вызовов поступило в пожарную охрану через подмосковную Систему-112 с начала года
Система-112 приняли почти 15 тысяч вызовов, адресованных в пожарную охрану, с начала года. Там отработали четкий алгоритм работы для оперативной помощи жителям.
Как рассказали в ведомстве, отработанный до мелочей алгоритм вызова пожарных позволяет оказывать помощь жителям в минимальные сроки. После сообщения о происшествии оператору, спасатели сразу выезжают на указанный адрес.
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Всего в Системе-112 задействовано свыше 3,8 тысячи специалистов. По единому номеру жители могут обратиться в скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарных, спасателей, газовую и другие службы.
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