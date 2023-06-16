16 июня 2023, 22:57
Почти 15 тысяч светильников заменили в Солнечногорске за 3 года
За последние три года в Солнечногорске заменили почти 15 тысяч фонарей. Работы провели по проекту «Светлый город» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В 2020 году администрация муниципалитета заключила концессионное соглашение с ООО «БЛ Инжиниринг». Компания не только заменила светильники, но и установила еще 1,5 тысячи опор и столько же новых светильников, провела 45 километров сетей, смонтировала 147 шкафов управления освещением.
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