Подмосковье 16 июня 2023, 22:57 Почти 15 тысяч светильников заменили в Солнечногорске за 3 года

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За последние три года в Солнечногорске заменили почти 15 тысяч фонарей. Работы провели по проекту «Светлый город» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В 2020 году администрация муниципалитета заключила концессионное соглашение с ООО «БЛ Инжиниринг». Компания не только заменила светильники, но и установила еще 1,5 тысячи опор и столько же новых светильников, провела 45 километров сетей, смонтировала 147 шкафов управления освещением.

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