Почти 15 тысяч подмосковных предпринимателей получили субсидии от правительства
Меры поддержки бизнеса после пандемии обсудили на рабочей встрече Андрей Воробьев и Максим Решетников, министр экономического развития РФ.
Министр отметил, что Подмосковье стало одним из тех регионов, которые активно поддерживают предпринимателей. В Московской области предпринимателям предлагают дополнительные меры поддержки к федеральным программам.
Для помощи малому и среднему бизнеса Минэкономразвития России обеспечило дополнительную капитализацию Московского областного гарантийного фонда на 14,1 миллиона рублей и Московского областного фонда микрофинансирования на 154,7 миллиона рублей.
Для удобства предпринимателей требования государственных микрофинансовых организаций к заемщикам упростили. Помимо этого бизнесу предоставили отсрочку по действующим микрозаймам, а также ввели льготную ставку за пользование поручительствами региональных гарантийных организаций.
Подмосковье в дополнение к федеральной поддержке докапитализировало государственную микрофинансовую организацию на 200 миллионов рублей и региональный гарантийный фонд на 225,5 миллиона рублей.
Еще порядка 15 тысяч предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса Подмосковья получили в совокупности около 592 миллиона рублей в качестве субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции в рамках разработанной Минэкономразвития программы поддержки.