Почти 15 тысяч подмосковных предпринимателей получили субсидии от правительства

Подмосковное правительство поддерживает бизнес после пандемии. Почти 15 тысяч предпринимателей получили субсидии от государства на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. На это ушло 592 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Меры поддержки бизнеса после пандемии обсудили на рабочей встрече Андрей Воробьев и Максим Решетников, министр экономического развития РФ.

Министр отметил, что Подмосковье стало одним из тех регионов, которые активно поддерживают предпринимателей. В Московской области предпринимателям предлагают дополнительные меры поддержки к федеральным программам.

Для помощи малому и среднему бизнеса Минэкономразвития России обеспечило дополнительную капитализацию Московского областного гарантийного фонда на 14,1 миллиона рублей и Московского областного фонда микрофинансирования на 154,7 миллиона рублей.

Для удобства предпринимателей требования государственных микрофинансовых организаций к заемщикам упростили. Помимо этого бизнесу предоставили отсрочку по действующим микрозаймам, а также ввели льготную ставку за пользование поручительствами региональных гарантийных организаций.

Подмосковье в дополнение к федеральной поддержке докапитализировало государственную микрофинансовую организацию на 200 миллионов рублей и региональный гарантийный фонд на 225,5 миллиона рублей.

Еще порядка 15 тысяч предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса Подмосковья получили в совокупности около 592 миллиона рублей в качестве субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции в рамках разработанной Минэкономразвития программы поддержки.