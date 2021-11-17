Почти 15 тысяч пациентов с онкозаболеваниями обзвонят в Подмосковье для записи к врачу

Для пациентов с онкологическими заболеваниями в Московской области появилась новая услуга. Она представляет автодозвон с приглашением на прием к врачу-онкологу пациентов, рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Звонок поступает с номера 8 (498) 602-31-35, уточнила она. По словам министра, услуга автодозвона позволит контролировать состояние здоровья пациентов и оперативно выявить развитие патологических процессов.

«Пациентам, имеющим в анамнезе онкологические заболевания, важно регулярно проходить профилактические осмотры и наблюдаться у лечащего врача. <…> Всего планируется обзвонить порядка 15 тысяч пациентов», — добавила Стригункова.

На сегодняшний день в регионе работают 18 центров амбулаторной онкологической помощи. Пациенты могут получить там самые разные услуги, например, пройти ультразвуковые, эндоскопические и рентген-исследования. Также доступна маммография, лабораторная диагностика и консультации профильных врачей.

В октябре лечение пациентов с онкологическими заболеваниями в Московской области вышло на новый уровень. В Химках открылся крупнейший в стране центр ядерной медицины.