Почти 1,5 тонны голубики собрали на фермерском хозяйстве Егорьевска

На ферме «Новая земля» в Егорьевске с начала сезона собрали почти 1,5 тонны голубики. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сбор урожая ягод голубики в открытом грунте в сельхозпредприятиях Подмосковья начался в конце июля. Первыми к сбору этой ягоды приступили в фермерском хозяйстве „Новая земля“. На сегодня здесь собрано порядка 1,5 тонны. Посевная площадь голубики в хозяйстве составляет 2 гектара», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Фермерское хозяйство занимается выращиванием ягод с 2017 году. Здесь собирают урожай голубики сорта «Блюкроп».

«Два года назад этому хозяйству правительством Подмосковья был предоставлен грант на поддержку начинающих фермеров в размере 1,4 миллиона рублей. Это единственное фермерское хозяйство в регионе, получившее грант на выращивание голубики», — уточнил министр.

Он добавил, что на выделенные деньги предприятие купило сельскохозяйственную технику и оборудование.

Воскресенский подчеркнул, что поддержка от властей помогла фермерам успешно развиваться. В 2019 году производитель собрал урожай весом 150 килограммов голубики, а в прошлом году — 1,2 тонны.

В этом году на ферме планируют собрать 2,6 тонны ягод.

«Со следующего года „Новая земля“ планирует увеличить посевную площадь до трех гектаров и с 2023 года выйти на объем производства 8,6 тонны голубики в год», — сказал министр.

Воскресенский добавил, что предприниматели планируют создать сельскохозяйственный потребительский кооператив и базу для переработки ягод.