Почти 1,5 миллиона жителей Подмосковья столкнулись с проблемами бизнеса. Им гарантировали помощь

Одна из основных задач властей Подмосковья — не допустить массовой безработицы. Меры поддержки уже разработали на региональном и федеральном уровнях. Это льготы по налогам, платежам за аренду и многое другое.

Губернатор Андрей Воробьев распорядился, чтобы главы всех округов к началу следующей недели провели с бизнесменами онлайн-конференции, пригласив представителей разных отраслей, и составили перечень проблем для их обсуждения на региональном уровне.

Каждый бизнесмен должен почувствовать внимание, заботу власти региональной и федеральной Андрей Воробьев.

Сейчас в поддержке правительства нуждаются уже свыше 70% предпринимателей Подмосковья. Так, за последнюю неделю количество обращений на горячую линию 0150 увеличилось на 240%.

По каждому обращению необходимо помочь. Нас стали меньше спрашивать о том, как открыть бизнес. Основные вопросы — как в этой сфере выжить, как продлить кредит и из чего платить зарплату Вадим Хромов заместитель председателя правительства Подмосковья.

Сейчас областному Фонду развития промышленности власти региона дополнительно выделяют 400 миллионов. Общая сумма составит 1,170 миллиарда. Благодаря этому предприятия смогут получить льготное кредитование.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в непростых для экономики условиях в период пандемии неуместны излишние проверки бизнеса.