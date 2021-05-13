Почти 1,5 миллиона рублей переплаты за отопление вернули жителям Шаховской, Котельников и Протвина

Жителям 784 квартир в Котельниках, Протвине и Шаховской вернули почти 1,5 миллиона рублей переплаты за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Подмосковья.

Управляющие организации ООО «ЭК Акварель» допустили ошибки при начислении платы за отопление жителям домов №22 в микрорайоне Белая Дача и №17Б по улице Новая в городском округе Котельники и МПКХ «Шаховская» при расчете оплаты в доме №6 на улице Комсомольской в Шаховской. В городском округе Протвино перерасчет платежей в доме №13а по улице Ленина сделала ресурсоснабжающая организация «ПРОТЭП».

По поступившим обращениям инспекторы незамедлительно организовали документарные проверки, в результате которых жителям 784 квартир в Котельниках, Протвине и Шаховской вернули 1 329 534 рубля переплаты за отопление.

«Чтобы добиться перерасчета, собственникам в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию в случае заключения с ней прямых договоров. Именно они обязаны производить проверку правильности размера начисленной платы, штрафов и пеней непосредственно при обращении жителя», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По результатам проверки заявителям незамедлительно выдаются документы, содержащие правильно начисленные платежи. По его желанию они должны быть заверены подписью руководителя и печатью. Если же вам отказываются предоставлять информацию либо вы с ней не согласны, необходимо направить обращение в Госжилинспекцию для организации проверки.

Нарушения при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги — одни из самых частых в работе управляющих организаций. К примеру, только в 2020 году ГЖИ Подмосковья получила свыше 17 тысяч обращений по данному вопросу. В ходе проверок инспекторы выявили 351 нарушение, по их предписаниям жителям региона произведен перерасчет на сумму более 57 миллионов рублей.