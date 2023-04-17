Подмосковье 17 апреля 2023, 15:22 Почти 1,5 миллиона кубометров строительных отходов переработали в Подмосковье за неделю Фото Минэкологии МО.

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За последнюю неделю в Московской области переработали 1,47 миллиона кубических метров строительных отходов и грунтов. Это на 200 тысяч кубов больше, чем на предыдущей семидневке.

«Объемы переработки показывают последовательный рост <…> При этом имеются серьезные резервы, нагрузка на комплексы составляет порядка 80%», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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Параллельно в Подмосковье увеличивается число электронных разрешений на легальную перевозку отходов. За неделю их стало больше на 3,9 тысячи талонов. Всего с начала года документы оформили почти 36 тысяч раз.

Также на прошлой неделе камеры зарегистрировали 525 незаконных перевозок строительного мусора. Сумма штрафов за нарушения превысила 37,5 миллиона рублей.

С 2021 года в рамках реформы обращения с этим видом отходов в регионе заработали 15 комплексов по переработке смешанных строительных отходов и 65 объектов утилизации по отдельным фракциям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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