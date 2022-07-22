Почти 140 заявок на съемки кино в Подмосковье поступило с начала года

Одним из крупных проектов стал фильм из восьми серий, который рассказывает о жестоком серийном убийце из СССР Сергее Головкине. Съемки остросюжетного детектива «Фишер» прошли в нескольких округах Подмосковья.

Эта история основана на реальных событиях. Детектив Фишер рассказывает о работе следователей, которые пытаются поймать одного из самых страшных серийных убийц СССР. Авторы проекта в течение года общались с реальными правоохранителями, которые занимались этим уголовным делом. Сценаристам предоставили доступ к архивным материалам, на основе которых и был разработан сюжет.

В главных ролях Иван Янковский, Александр Яценко, Александра Бортич и другие актеры. При поддержке подмосковной кинокомиссии съемки уже прошли в Балашихе, Красногорске и Рузе. Проекту помогли с поиском подходящих локаций и получением разрешений от муниципалитетов и комитета лесного хозяйства Московской области, ведь большая часть съемок прошла в лесу.

Популярность Подмосковья как региона, благоприятного для съемок, растет с каждым годом. Красивые виды, обилие исторических локаций, развитая инфраструктура привлекают сюда все больше кинематографистов. С начала года поступило уже 139 запросов на проведение съемок.

Премьера детектива «Фишер» выйдет на платформе more.tv в 2022 году.