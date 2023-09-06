Подмосковье 06 сентября 2023, 16:31 Почти 140 миллионов человек воспользовались поездами ЦППК за лето Минтранс Подмосковья

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За три летних месяца поезда ЦППК перевезли более 139 миллионов человек. Самой популярной станцией стал Ярославский вокзал, с него в дорогу отправились свыше 6,1 миллиона пассажиров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, самыми востребованными направлениями оказались Ярославское, Казанское и Горьковское. Ими воспользовались 26, 21 и 15 миллионов раз.

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Наибольший рост пассажиропотока отметили на станции Аминьевская, которая приняла почти 800 тысяч пассажиров за три месяца. Прошлым летом с нее отправились 473 тысячи человек.

Также выросла востребованность Нижегородской и Кунцевской станций. Это связано с развитием транспортной сети. Кроме того, пассажиры стали на 3% чаще пользоваться поездами Павелецкого направления и на 5% — Рижского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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