Почти 140 компенсационных автобусов работали в Подмосковье в мае во время ремонта на железной дороге

В мае в Подмосковье проводили ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре. По заказу АО «Центральная ППК» Мострансавто вывело на маршруты почти 140 компенсационных автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Для пассажиров предоставили автобусы большого и среднего классов. Их перенаправили из разных подразделений Мострансавто. Более 80 автобусов курсировали на Савеловском направлении, чтобы скорректировать график движения электричек.

Автобусы оставались на маршрутах до полного возобновления железнодорожного сообщения. Чтобы проехать на компенсационном автобусе, нужно было предъявить действительные разовые билеты или абонементы ЦППК.