Подмосковье 25 января 2023, 12:08 Почти 140 домов капитально отремонтировали в Можайске за год

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В 2022 году в Можайске капитально отремонтировали 137 многоквартирных домов. В том числе за год привели в порядок кровли 44 МКД, фасады 20 домов и инженерные системы 91 здания.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья сообщил, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе реализуется самая масштабная по объему программа капремонта общего имущества МКД в России. Планы работ рассчитаны до 2049 года.

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«В рамках реализации региональной программы капитального ремонта производится ремонт фасадов, кровель, замена внутренних инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Всего в программу включено более 44 тысяч жилых многоквартирных домов. Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

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