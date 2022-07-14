Почти 1,4 тысячи земель реализовали на торгах в Подмосковье за полгода

За четыре дня в Подмосковье прошло 67 земельно-имущественных аукционов. В торгах участвовали 153 человека. На один лот претендовали более трех участников.

На минувшей неделе самым многочисленным стал аукцион по аренде участка под ИЖС в Мытищах. Его площадь составила 1425 квадратных метров, на него претендовал 21 человек. По итогам торгов плата увеличилась в 90 раз по сравнению со стартовой ценой — 137 620 рублей в год.

Всего с начала года в Подмосковье ушли с молотка 1354 участка, это на 55% больше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о создании в Богородском округе поселка для врачей. Медики уже получили первые сертификаты на льготные земельные участки.