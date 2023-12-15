Подмосковье 15 декабря 2023, 14:44 Почти 1,4 тысячи рабочих мест появилось в ОЭЗ «Дубна» с начала года Фото: unsplash.com

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В этом году в особой экономической зоне «Дубна» создали 1392 рабочих места. Об этом в эфире телеканала «360» рассказала заместитель генерального директора ОЭЗ Виктория Халимендик.

По ее словам, это кратно превышает показатели прошлого года. Всего к концу года в подмосковной ОЭЗ создадут 1,4-1,5 тысячи рабочих мест.

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«У нас в приоритете вакансии инженерно-технических специальностей. Это инженерно-технические специалисты категории ИТ-специальностей и те, кто обслуживает оборудование. Нам нужны специалисты с высшим образованием и рабочих профессий», — заявила Халимендик.

Представитель ОЭЗ рассказала, что за год для работы в зону привлекли 13 компаний. На данный момент все площадки ОЭЗ заняты на 80%. По словам Халимендик, в ОЭЗ создаются комфортные условия для бизнеса, по этой причине к «Дубне» проявляют интерес крупные инвесторы.

«Бюджетная эффективность у нас в приоритете. С 2020 года мы вышли на один миллиард рублей в региональный бюджет в год. В этом году мы выйдем на 1,5 миллиарда рублей. Правительство создало колоссальные условия, когда у нас хорошие налоговые льготы. Это большой шаг навстречу инвестору», — добавила заместитель гендиректора ОЭЗ Виктория Халимендик.

По ее словам, несколько инвесторов уже получили промышленную ипотеку, соответствующие заявки подают еще три-четыре компании. В следующем году руководство ОЭЗ продолжит работу по привлечению резидентов.

«Наши планы — расширение ОЭЗ на 70 гектаров. Это потребует создания инфраструктуры и большой работе по привлечению резидентов. ОЭЗ привлекательна тем, что все под рукой и компании не надо самостоятельно искать себе участок. Участки у нас разнообразные: это и 0,5 гектара, и 10-15 гектаров, поэтому резидент не тратит время. Еще у нас подведена вся инженерная инфраструктура», — заметила собеседника телеканала «360».

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