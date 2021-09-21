Почти 1,4 тысячи детей-сирот нашли семью в Подмосковье в этом году

В Московской области с начала года почти 1,4 тысячи детей-сирот устроили в новые семьи. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи порядка 1,4 тысячи детей-сирот», — отметила Каклюгина.

Она добавила, что в Подмосковье уже больше четырех тысяч приемных семей, причем 126 создали в этом году.

Каклюгина уточнила, что в Московской области особое внимание уделяют устройству сирот в семьи. Для того чтобы ребенок и приемные родители чувствовали себя комфортно, в регионе работают специальные школы для семей, планирующих усыновить ребенка. Обучение в них проходит бесплатно, потенциальных усыновителей консультируют психологи, юристы и педагоги.

«У нас 70 таких школ, обучение там уже прошли 1590 человек, а 388 из них взяли в семью ребенка из детского дома», — добавила Ирина Каклюгина.

Всего в Московской области проживают больше 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. А больше 7,5 тысячи детей проживают в семьях усыновителей.