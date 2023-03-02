Подмосковье 02 марта 2023, 13:51 Почти 1,4 тысячи датчиков утечки газа установят в квартирах Бронниц за три года

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Фонд капитального ремонта Подмосковья установит 1384 датчика загазованности в 29 жилых домах Бронниц. Работы выполнят в течение трех лет.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский уточнил, что 606 приборов установят уже в этом году. Для реализации трехлетнего плана в Бронницах выделено почти 198 миллионов рублей.

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Обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире при капремонте домов — это нововведение 2022 года, нужное для безопасности.

Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.