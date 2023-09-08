Подмосковье 08 сентября 2023, 19:04 Почти 14 тысяч наблюдателей следили за выборами в Подмосковье в первый день голосования Роман Савельев

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В Московской области за выборами в первый день голосования следили почти 14 тысяч наблюдателей. Об этом рассказал секретарь Избирательной комиссии региона Руслан Фурс.

«Все три дня голосования задействованы 10 тысяч сотрудников полиции, 900 сотрудников ГИБДД, 1,5 тысячи сотрудников частных охранных предприятий, 800 сотрудников Росгвардии, 700 дружинников», — пояснил Фурс.

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На 2985 избирательных участках установили рамки металлодетекторов, остальные оборудовали ручными металлодетекторами.

После закрытия участка полиция останется на ночное дежурство, чтобы присматривать за урнами с бюллетенями.

«На избирательном участке при нашем университете будут дежурить сотрудники полиции. Они будут не только следить за порядком во время выборов, но и останутся следить за участком в темное время суток», — рассказала председатель избирательно участка на базе филиала Московского государственного института международных отношений в Одинцове Оксана Янковская.

Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.

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