Подмосковье 10 мая 2023, 14:48 Почти 14 тысяч фамилий участников Великой Отечественной войны зачитали на «Вахте памяти» в Солнечногорске

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Акция «Вахта памяти» прошла в Солнечногорске. В преддверии Дня Победы в округе зачитали 13 480 фамилий солнечногорцев из числа участников Великой Отечественной войны.

Акция «Вахта памяти» прошла в Солнечногорске и во всех семи территориальных управлениях округа. Было задействовано 10 площадок.

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Участие в мероприятии приняли 219 школьников, юнармейцев, активистов и спортсменов. Они поименно вспомнили всех солнечногорцев, работавших в тылу и сражавшихся на фронте в годы Великой Отечественной войны.

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