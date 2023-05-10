10 мая 2023, 14:48
Почти 14 тысяч фамилий участников Великой Отечественной войны зачитали на «Вахте памяти» в Солнечногорске
Акция «Вахта памяти» прошла в Солнечногорске. В преддверии Дня Победы в округе зачитали 13 480 фамилий солнечногорцев из числа участников Великой Отечественной войны.
Акция «Вахта памяти» прошла в Солнечногорске и во всех семи территориальных управлениях округа. Было задействовано 10 площадок.
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Участие в мероприятии приняли 219 школьников, юнармейцев, активистов и спортсменов. Они поименно вспомнили всех солнечногорцев, работавших в тылу и сражавшихся на фронте в годы Великой Отечественной войны.
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День Победы 9 мая
Солнечногорск
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