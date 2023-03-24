Подмосковье 24 марта 2023, 18:37 Подмосковные IT-компании получили почти 14 миллионов рублей грантов за полгода

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Московская область продолжает поддерживать местные компании, которые работают в области информационных технологий. За последние полгода им выдали грантами почти 14 миллионов рублей, сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник в интервью журналу «Connect. Мир информационных технологий».

«Компании могут потратить средства на приобретение нового оборудования или на зарплату сотрудников», — пояснила Куртяник.

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Для получения гранта компания должна соответствовать нескольким критериям. Организация должна быть зарегистрирована в Подмосковье, иметь аккредитацию Минцифры РФ и вести деятельность в соответствии с ОКВЭД. Также предприятие должно трудоустроить работников с зарплатой не ниже 120 тысяч рублей в месяц в течение квартала.

«При этом новые сотрудники не должны работать в Подмосковье минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей», — уточнила министр.

В этом же интервью Куртяник рассказала, что более чем 8,9 миллиона жителей Московской области зарегистрировались на региональном портале госуслуг. Из них почти два миллиона установили мобильное приложение «Госуслуги Московской области».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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