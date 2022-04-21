Почти 130 тысяч датчиков утечки газа установят в домах Подмосковья за год

Свыше 129 тысяч датчиков утечки газа планируют установить в домах Подмосковья до конца года. Для каждого городского округа составили графики. Их контролируют в Министерстве энергетики региона.

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он добавил, что газовые системы отремонтируют в 473 многоквартирных домах до конца года.

Московская область — первый регион России, который начал проводить замену внутридомового газового оборудования по программе капитального ремонта.

Самарин добавил, что сейчас в регионе идет инвентаризация всей газовой техники в квартирах малоимущих семей.

После будет определен размер субсидий на замену изношенного газового оборудования Минэнерго Подмосковья.

В министерстве уточнили, что деньги выделят из областного бюджета.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье усилили установку датчиков утечки газа.