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    21 апреля 2022, 13:05

    Почти 130 тысяч датчиков утечки газа установят в домах Подмосковья за год

    Анастасия Аброськина

    Свыше 129 тысяч датчиков утечки газа планируют установить в домах Подмосковья до конца года. Для каждого городского округа составили графики. Их контролируют в Министерстве энергетики региона.

    Почти 130 тысяч датчиков утечки газа установят в домах Подмосковья за год | Изображение 1

    Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он добавил, что газовые системы отремонтируют в 473 многоквартирных домах до конца года.

    Московская область — первый регион России, который начал проводить замену внутридомового газового оборудования по программе капитального ремонта.

    Самарин добавил, что сейчас в регионе идет инвентаризация всей газовой техники в квартирах малоимущих семей.

    После будет определен размер субсидий на замену изношенного газового оборудования

    Минэнерго Подмосковья.

    В министерстве уточнили, что деньги выделят из областного бюджета.

    Ранее стало известно, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье усилили установку датчиков утечки газа.