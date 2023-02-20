Подмосковье 20 февраля 2023, 13:13 Почти 130 тысяч человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года

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С начала года 125 тысяч жителей Московской области прошли бесплатные профосмотры и диспансеризацию. В прошлом году такой возможностью воспользовались 2,6 миллиона человек.

«Забота о себе начинается с внимательного отношения к своему здоровью. Регулярные обследования позволяют владеть информацией о состоянии своего организма, вовремя выявить патологию и начать ее лечение», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Она подчеркнула, что с января осмотры выявили у пациентов 4,4 тысячи заболеваний, из них — 119 онкологических.

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Жители Подмосковья могут проверить здоровье в будние дни и в субботу. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг или по номеру телефона 122.

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