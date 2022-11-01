Почти 130 тысяч человек приняли участие в фестивале энергосбережения и экологии в Подмосковье | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 17:05 Почти 130 тысяч человек приняли участие в фестивале энергосбережения и экологии в Подмосковье

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Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче, посвященный вопросам энергосбережения и экологии, проходил в Подмосковье в сентябре и октябре. Мероприятия прошли в детских садах и школах региона.

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Основная задача фестиваля — сформировать у подрастающего поколения культуру бережного потребления электроэнергии. Детям рассказали, что каждый житель может вносить посильный вклад в улучшение экологии Подмосковья и страны в целом.

«Фестивали провели в 32 городских округах, в нем приняли участие 420 образовательных учреждений, 127 тысяч детей и взрослых. Прошло 477 тематических мероприятий», — рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Для младших ребят из детских садов провели конкурсы рисунков по теме электричества. В школах прошли тематические уроки, творческие викторины, а также экскурсии на предприятия.

В этом году фестиваль #ВместеЯрче поддержали десять крупнейших энергетических предприятий Московской области, среди которых «Мособлэнерго», «Россети Московский регион», «Мособлгаз».